Премьер-министр России Михаил Мишустин помог сельскому хозяйству российского региона. В 2008 году в компании UFG он стал куратором сельскохозяйственного проекта в Брянской области «UFG Агро Партнеры». Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщила управляющий партнер компании Полина Герасименко.

По ее словам, UFG начала инвестировать в проект в мае 2008 года. «Там была заброшенная поросшая кустарником земля. А мы за несколько лет на 38 тысячах гектар организовали высокотехнологическое агропроизводство пшеницы, ячменя, сои», — рассказала Герасименко.

Она отметила, что компания была одним из крупнейших в регионе налогоплательщиков и одним из ключевых предприятий, создающих рабочие места. В общей сложности в проект вложили более 30 миллионов долларов инвестиций, построили зарносушилку, закупили технику, внедрили западные агротехнологии. В результате урожайность была увеличена более чем в три раза по сравнению с урожайностью сельхозземель в регионе.

В 2014 году бизнес продали одному из крупнейших в России агрохолдингов с увеличением стоимости проекта в рублевом эквиваленте почти в два раза. Герасименко подчеркнула, что проект успешно реализовал свой потенциал, заложенный еще на стадии его формирования в 2009 году.

UFG, или Объединенная финансовая группа, — крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Она формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями: фонды прямых инвестиций в российские компании и компании в других странах СНГ, венчурные фонды, инфраструктурные инвестиции, фондовый рынок акций и облигаций, агроинвестиции, девелоперские проекты, складскую логистику и недвижимость в России.

Основными принципами UFG, как отмечают в самой компании, являются инвестиции в быстрорастущие и инновационные частные фирмы, в развитие сельского хозяйства, производство качественных и недорогих отечественных товаров и услуг широкого потребления, в повышение эффективности бизнес-процессов за счет технологий или изменения бизнес-модели.

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