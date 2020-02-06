Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — подчеркнул премьер.

По его словам, при решении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность населения, «а не идти по самому простому пути».

4 февраля глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников также раскритиковал проект нового КоАП с большими штрафами. По его словам, инициатива Минюста возбуждает ненависть к законотворчеству.

Согласно законопроекту, планируется увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку покинуть место аварии. Помимо этого, увеличится штраф за перевозку детей без автокресел. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.

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