Крупнейшими в истории покупателями российского госдолга оказались иностранцы

Крупнейшим в истории покупателем российского госдолга оказался иностранец — инвестор-нерезидент, рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК министр финансов Антон Силуанов.

Речь идет о январском выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 миллиардов рублей. Все бумаги были выкуплены одним участником торгов в рамках единственной заявки, ставшей самой крупной удовлетворенной в истории России.

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«Если помните, некоторое время назад была информация, что весь выпуск Минфином ценных бумаг выкупил один инвестор. Это был иностранный инвестор», — сказал Силуанов.

По его словам, Россия в настоящее время оценивается зарубежными инвесторами как «островок, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков». «Вы видите, что у нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг — около 35%. А на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг», — заключил министр.

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