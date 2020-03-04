Путин объяснил сложность избавления России от нефтезависимости

Россия постепенно избавляется от зависимости от нефти, однако в этом есть свои сложности. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства сказал, что зависимость экономики страны от продажи ресурсов снижается постепенно, доля ненефтегазовых доходов растет. «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — констатировал он.

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Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2018 году составила 46 процентов. При этом Минфин не включает в свою оценку поступления в бюджет от налога на прибыль нефтегазовых компаний или НДС в отрасли.

По мнению бывшего главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития и экс-ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, если спрос на нефть и газ резко снизятся, а покупатели перейдут на альтернативные источники энергии, россияне станут жить на 30 процентов беднее. При этом страна сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и высокие технологии.

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