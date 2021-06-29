В еще одном регионе России выявили индийский штамм коронавируса

В Ямало-Ненецком автономном округе впервые выявили индийский штамм коронавируса. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, пишет Ura.ru.

«Штамм "дельта" выявили в Тарко-Сале у детей шести и девяти лет», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что ямальцы вернулись из Москвы, где и заразились «дельта»-вариантом COVID-19. Дети болеют в легкой форме и чувствуют себя хорошо.

Это первый случай инфицирования в ЯНАО индийским штаммом коронавируса. Как сообщает ведомство, в остальных районах региона циркулирует британский штамм.

Ранее в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Он был обнаружен в Санкт-Петербурге. По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, об опасности штамма «дельта плюс» говорить пока рано, так как по клинической картине пациентов нельзя сказать, что мутация более опасна или смертельна.