На Ямале рекомендовали давать отгулы после прививки от COVID-19

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рекомендовал работодателям предоставлять сотрудникам отгул после вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

«(…) предоставить в соответствии с трудовым законодательством день отдыха с сохранением среднего заработка работникам, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции» с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, имеющих сертификат о профилактических прививках установленного образца», — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что рекомендация распространяется на работодателей, в том числе на индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался давать всем отгул за прививку от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что его введение по всей стране не планируется, это вопрос регионов. Изначально о необходимости отгула для россиян после прививки заявил член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Он обратил внимание на опыт тех, кто прошел вакцинацию – на следующий день после прививки часто возникает ухудшение самочувствия.