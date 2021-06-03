Привитых россиян предупредили об одной опасности во время авиаперелетов

Иммунолог рассказал об одной опасности во время авиаперелетов для вакцинированных россиян. Его слова передает портал «Доктор Питер».

Как заверил кандидат медицинских наук Николай Крючков, препарат может негативно повлиять на свертываемость крови, что повысит риск развития тромбоза.

Врач предупредил привитых путешественников, что при длительном сидении в одной позе у человека пережимаются вены и формируются застойные явления. Он отметил, что особенно часто недуг возникает у туристов, летающих в экономклассе, где, как правило, возможность принять комфортное положение минимальна.

Медик также подчеркнул, что образование кровяных сгустков может вызвать инфаркт легкого, венозную недостаточность, флебит и варикозное расширение вен. Чтобы минимизировать риск заболевания, иммунолог порекомендовал летать в свободной одежде и пить больше воды.

Также Крючков добавил, что в Европе всерьез обсуждается возможность ограничения авиаперелетов для туристов, прошедших вакцинацию. «Этот вопрос обсуждается, но не является официальной позицией ни Евросоюза, ни Ассоциации по гражданской авиации», — уточнил врач.

Ранее в Европе назвали дату начала действия сертификатов о вакцинации. По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, в документе будет указано, что турист прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест, тест на антитела или выздоровел после болезни.