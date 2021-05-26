В РЖД задумались о введении бонусов для вакцинированных туристов

В «Российских железных дорогах» (РЖД) задумались о введении программы бонусов для пассажиров, которые пройдут полную вакцинацию от коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление главы компании Олега Белозерова сообщает РБК.

Так, по словам управленца, пока в организации не определились с механизмом такой программы поощрения туристов, однако руководство заинтересовано в том, чтобы вакцинация в России прошла как можно быстрее. По его словам, это связано с желанием вернуть пассажиров на железнодорожные маршруты.

В мае авиакомпания «Аэрофлот» объявила о том, что подарит бонусные мили пассажирам, привившимся вакциной от коронавируса. Такое поощрение получат первые 10 тысяч участников программы, которые пройдут вакцинацию в период действия акции и совершат перелет — им достанется по 10 тысяч миль. На эту сумму можно приобрести билет в одну сторону до Сочи.

Ранее, 12 мая, Минтранс подтвердил рассмотрение данной инициативы. Привитые туристы могут получить не только мили, но и бонусы в денежном эквиваленте от 500 до 5 тысяч рублей. По мнению Общероссийского объединения пассажиров, такая мера станет дополнительным стимулом населения к прохождению вакцинации.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первой из них был препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».