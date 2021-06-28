Вирусологи оценили версию о «сбежавшем» из уханьской лаборатории коронавирусе

Российские коллеги австрийского вирусолога Даниэль Андерсон (Danielle Anderson), работавшей в уханьской лаборатории института вирусологии, оценили озвученную ей версию происхождения коронавируса. Эксперты в интервью «Ленте.ру» назвали теорию «сбежавшего из пробирки вируса» не новой и не базирующейся на реальных фактах.

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов отметил, что «таких статей уже не десятки, а сотни». «Но все они базируются на подозрениях, предположениях и так далее», — сказал он.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что «это все хорошая конспирология, которую очень интересно читать», но фактически, «сбежал» вирус из пробирки или появился естественным образом, не имеет никакой разницы.

«Проверить эти теории по-серьезному нельзя. Только конспирологически, или в политических целях, или в чьих бы то ни было интересах можно обосновать ту или иную теорию. Это все может оказаться и не бредом сивой кобылы, но объективных доказательств здесь получить нельзя, поэтому значение это все не имеет», — подчеркнул Альтштейн.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласился с коллегами, заявив, что ни одну из версий искусственного или естественного происхождения SARS CoV-2 «нельзя принять как окончательную», поскольку они подкреплены только косвенными доказательствами. Однако, по его словам, к ним нужно относиться вполне серьезно и ждать новых данных.

Отвечая на вопрос, как влияет происхождение вируса на методы лечения, Аграновский подчеркнул — никак.

«Сделали ли этот вирус в лаборатории или же он произошел в результате рекомбинации и точечных мутаций, самое умное — вакцинироваться как можно быстрее», — поделился вирусолог.

Ранее в интервью Bloomberg Даниэль Андерсон назвала возможную причину появления коронавируса. Специалистка заявила, что считает происхождение коронавируса природным, однако не исключает теорию о распространении вируса из лаборатории в Ухане.