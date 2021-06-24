Первые сведения о коронавирусе исчезли

Первые сведения о геноме оригинального варианта коронавируса исчезли: их удалили из американских баз в июне 2020-го. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о штамме, впервые выявленном в китайском Ухане в конце 2019 года. Информация о геноме вируса хранилась в базе Национального института здравоохранения США (NIH), ее предоставили власти Китая.

Однако затем китайские исследователи отозвали эти сведения: тогда они заявили, что информацию следует обновить, а старую нужно изъять «во избежание расхождений». Источники Bloomberg в NIH пояснили, что исследователи из КНР имели полное право распоряжаться своими данными.

«Наш институт не может строить предположений о мотивах [исследователей, отозвавших данные]. Тем более если это выходит за рамки того, о чем говорят сами китайские ученые», — добавили представители NIH.

Теперь исчезновение первых данных о SARS-CoV-2 вызывает подозрения: так, американский вирусолог Джесси Блум (Jesse Bloom) полагает, что власти КНР могли скрыть и другую информацию о вспышке в Ухане.

Ученые и политики неоднократно говорили о том, что Пекин может намеренно утаивать данные о распространении коронавируса. В частности, в конце мая республиканцы из палаты представителей Конгресса США опубликовали доклад о возможной утечке инфекции из китайской исследовательской лаборатории. В документе утверждается, что у американской стороны есть «серьезные косвенные доказательства» такой позиции.

Кроме того, в мае международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии COVID-19: она могла возникнуть как в результате зооноза (инфекционной болезни), так и при утечке вируса из лаборатории.

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