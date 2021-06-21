Китай обвинил советника Байдена в шантаже и запугивании

Китай обвинил советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в шантаже и преднамеренном запугивании. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Ранее Салливан заявил, что Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции.

«Соответствующие заявления американской стороны — это откровенный шантаж и угрозы. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, мы никогда не примем этого», — подчеркнул Лицзянь. По его словам, китайская сторона не отказывалась от исследования происхождения COVID-19.

Дипломат напомнил, что Пекин занимал прозрачную позицию и активно делился информацией с другими странами в ходе пандемии. Он призвал не политизировать процесс изучения происхождения коронавируса и отметил, что этим вопросом должны заниматься ученые всего мира.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести международное расследование.