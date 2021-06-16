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Китай заявил о готовности противостоять США и ЕС

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Фото: MN Chan / Getty Images

Власти Китая завили о готовности противостоять совместным силам США и ЕС для защиты суверенитета и безопасности страны. Об этом сообщила китайская дипмиссия в Евросоюзе, передает South China Morning Post.

Дипломаты подчеркнули, что Пекин не потерпит вмешательства в свою внутреннюю политику, в частности, в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета. «Китай более не тот, что был в прошлом. Китайский народ поднялся. Запугивание никогда не сработает на нас», — сказано в заявлении.

В МИД Китая также призвали Вашингтон и Брюссель переключиться на внутренние проблемы. В ведомстве отметили, что китайская сторона развивает многостороннюю систему торговли и необоснованно подвергается критике.

15 июня лидеры стран-участниц Североатлантического альянса объявили о разработке нового базового документа — Стратегической концепции НАТО. В документе в качестве потенциальной угрозы для безопасности блока впервые в истории названа КНР. В списке угроз безопасности НАТО на четвертом месте указывается «растущее влияние Китая и его международная политика». «Китай создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и киберпространстве», — отмечается в документе.

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