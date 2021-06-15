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В НАТО объявили о разработке плана по противодействию Китаю

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Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран-участниц Североатлантического альянса объявили о разработке нового базового документа — Стратегической концепции НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе.

В документе в качестве потенциальной угрозы для безопасности блока впервые в истории названа КНР. В списке угроз безопасности НАТО на четвертом месте указывается «растущее влияние Китая и его международная политика». «Китай создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и в киберпространстве», — отмечается в документе.

Североатлантический альянс, в частности, беспокоит «сотрудничеством Китая с Россией в военной сфере, участием КНР в учениях, которые РФ проводит в Евро-Атлантическом регионе». При этом страны НАТО намерены поддерживать с Китаем «конструктивный диалог, где это возможно».

Стратегическую концепцию НАТО планируется утвердить в 2022 году.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отмечает все более активное сотрудничество России с Китаем, которое представляет «серьезный вызов». «Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном», — отметил он.

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