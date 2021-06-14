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Байден заявил о попытке России и Китая «вбить клин» между союзниками по НАТО

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о попытке России и Китая «вбить клин» между союзниками по НАТО. Он заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО, его цитирует ТАСС.

«И Россия, и Китай пытаются вбить клин в нашу трансатлантическую солидарность...Но наш альянс — это до сих пор надежная основа, на которой могут продолжать строиться наша коллективная безопасность и наше общее процветание», — пояснил американский лидер.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры 30 государств НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Россией перед его переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится саммит Путина и Байдена. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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