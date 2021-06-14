Мир
 
Последние новости
Украина назвала два условия для запуска «Северного потока-2»
Путин высказался об условиях содержания Навального в колонии
Путин назвал обвинения в развязывании кибервойны против США бездоказательными
В Турцию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»
У россиянки в носу выросли зубы
В Госдуме понадеялись на отказ от передачи акций «Северного потока-2» Украине
Мужчина опозорился перед всей семьей по видеосвязи
В США рассекретили документы и раскрыли одну из загадок Второй мировой войны
Елизавета II назвала причины отказа от престола
Мясников назвал важнейший фактор для очищения организма от шлаков
Новости партнеров
Прослушать новость

В Великобритании захотели улучшить отношения с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kenzo Tribouillard / Pool via REUTERS

Лондон надеется на улучшение отношений с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив при этом, что с британской точки зрения, на данный момент ситуация выглядит разочаровывающе. Его слова приводит ТАСС.

«Я всегда надеюсь, что отношения с Россией улучшатся, но боюсь, что до настоящего момента все было довольно разочаровывающе, с точки зрения Великобритании. Когда я встречался с президентом [России Владимиром] Путиным, я ясно сказал ему, что мы готовы вести дела по-иному, мы готовы попробовать иметь более тесные отношения, но вы должны изменить манеру вашего поведения», — сказал политик по прибытии на саммит НАТО в понедельник, 14 июня.

Ранее Джонсон предположил, что президент США Джо Байден выберет жесткий подход в диалоге с президентом России на предстоящем российско-американском саммите.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Брюсселе 14 июня. Лидеры стран НАТО обсудят противодействие России и Китаю, сотрудничество с Украиной и Грузией и другие вопросы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Два корабля НАТО зашли в Черное море
Джонсон и Макрон поругались из-за Brexit
В Британии предрекли «жесткий подход» Байдена в диалоге с Путиным на саммите