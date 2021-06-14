В Великобритании захотели улучшить отношения с Россией

Лондон надеется на улучшение отношений с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив при этом, что с британской точки зрения, на данный момент ситуация выглядит разочаровывающе. Его слова приводит ТАСС.

«Я всегда надеюсь, что отношения с Россией улучшатся, но боюсь, что до настоящего момента все было довольно разочаровывающе, с точки зрения Великобритании. Когда я встречался с президентом [России Владимиром] Путиным, я ясно сказал ему, что мы готовы вести дела по-иному, мы готовы попробовать иметь более тесные отношения, но вы должны изменить манеру вашего поведения», — сказал политик по прибытии на саммит НАТО в понедельник, 14 июня.

Ранее Джонсон предположил, что президент США Джо Байден выберет жесткий подход в диалоге с президентом России на предстоящем российско-американском саммите.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Брюсселе 14 июня. Лидеры стран НАТО обсудят противодействие России и Китаю, сотрудничество с Украиной и Грузией и другие вопросы.