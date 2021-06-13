Джонсон и Макрон поругались из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский президент Эммануэль Макрон поругались из-за Brexit на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломатического чиновника во Франции.

По его словам, Макрон был возмущен тем, что Джонсон пытался отвлечь страны от реальных проблем. Британский политик якобы переводил тему на вопросы, касающиеся Brexit, хотя на повестке стояли другие темы.

«Не говори мне, что ты не знал, на что идешь, когда подписывался под выходом Британии из ЕС», — так французский лидер обратился к британскому премьеру, утверждает источник.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. После этого стороны соглашения столкнулись с несколькими проблемами, которые в том числе коснулись торговли. Так, соглашение о Brexit предусматривает, что Северная Ирландия получает двойной статус, одновременно оставаясь в составе Великобритании и таможенной территории ЕС. Из-за этого товары, попадающие туда из остальных частей королевства, проходят таможенный досмотр.

До конца июня действует льготный период, позволяющий не оформлять декларации на продовольственную продукцию. Лондон в одностороннем порядке продлил его действие в отношении товаров животного происхождения, однако Брюссель в ответ обратился в суд ЕС, указав на допущенные нарушения положений соглашения о Brexit.

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