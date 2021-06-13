Байден выпьет чай с британской королевой

Президент США Джо Байден и его жена Джилл выпьют чай с британской королевой Елизаветой II по завершении саммита стран G7. Об этом пишет Reuters.

Встреча пройдет в Виндзорском замке, где монарх живет в самоизоляции с ноября 2020 года из-за пандемии COVID-19. По прибытии президента и первой леди почетный караул, сформированный Первым гренадерским гвардейским батальоном Королевской роты, произведет торжественные залпы. В честь гостей также прозвучит гимн США.

«Мы с Джо с нетерпением ждем встречи с королевой. Это очень радостная часть нашего визита [в Британию]», — рассказала Джилл.

Байден станет уже пятым американским президентом, которого Елизавета II принимает в Виндзоре. Она также встречалась с четой Трампов в 2018-м, Обамой и его супругой в 2016-м, Бушами и Рейганами в 2008-м и 1982-м соответственно.

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