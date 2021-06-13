Елизавета II разрезала торт мечом и попала на видео

Reuters

Королева Великобритании Елизавета II на вечере в рамках саммита «Большой семерки» (G7) в графстве Корнуолл разрезала торт церемониальным мечом и попала на видео. Его опубликовало агентство Reuters в своем YouTube-канале.

Как отмечает портал Daily Mail, меч ей принес Эдвард Болито, лорд-лейтенант Корнуолла. Когда адъютант отметил, что для торта есть нож, королева ответила ему: «Я знаю, что есть, но так необычнее». При торжественном разрезании торта также присутствовали невестка Елизаветы II Камилла Паркер-Боулз и жена внука королевы Кейт Миддлтон.

10 июня королева Елизавета II в честь 100-летия ее скончавшегося супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, посадила новый вид роз. Его подарило Елизавете II Королевское садоводческое общество. Цветок назвали в честь принца Филиппа — «Роза герцога Эдинбургского» (The Duke of Edinburgh Rose).