Елизавета II в честь столетия принца Филиппа посадила новый вид роз

Британская королева Елизавета II в честь 100-летия ее скончавшегося супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, посадила новый вид роз. Его подарило Елизавете II Королевское садоводческое общество, пишет Express.

Президент Общества Кит Вид (Keith Weed) подчеркнул, что цветок назвали в честь принца Филиппа — «Роза герцога Эдинбургского» (The Duke of Edinburgh Rose). Растение символизирует и напоминает все «чудесные вещи, которые принц Филипп совершил за свою жизнь». Новый вид роз можно приобрести: собранные средства от каждой из них направят в фонд «Живое наследие», который занимается помощью детям.

Елизавета II поблагодарила Вида за прекрасный подарок и отметила, что это очень добрый жест с его стороны. Новый куст роз королева вместе с Видом посадили в саду Восточной террасы Виндзорского замка. Позже состоялась поминальная служба в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, за девять недель до своего 100-летнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Из-за пандемии коронавируса похороны герцога Эдинбургского прошли без массовых мероприятий: на них присутствовали 30 человек.