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Забота о себе
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14:33, 17 июля 2026Забота о себе

Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства

Фармацевт Джорба: Омепразол снижает усвоение питательных веществ
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doctorj_CM / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Карлота Серра Джорба заявила, что одно популярное лекарство, которые многие люди пьют перед обильным застольем для улучшения пищеварения, на самом деле только вредит здоровью. О его опасности она предупредила в разговоре с изданием HuffPost.

Как рассказала Джорба, многие люди пьют омепразол, чтобы справиться с изжогой и гастроэзофагеальным рефлюксом после обильного приема пищи. Лечебное действие этих таблеток реализуется за счет снижения выработки соляной кислоты в желудке, пояснила она.

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Однако соляная кислота необходима организму для правильного переваривания пищи и усвоения значительной части содержащихся в ней питательных веществ, поэтому из-за препарата у человека может возникнуть дефицит витаминов и минералов, подчеркнула специалистка. «Если вы хотите облегчить пищеварение, то омепразол действует прямо противоположным образом», — добавила Джорба. Он также препятствует действию ферментов, ответственных за переваривание белков и жиров, заключила она.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты чаще всего провоцируют изжогу. В их число специалистка включила мяту, шоколад, томаты и лук.

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