Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:50, 17 июля 2026Наука и техника

Названы неочевидные последствия нарушений сна для мозга

Sci Rep: Нарушения сна влияют на принятие решений, эмоциональный контроль и внимание
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Нарушения сна связаны со структурными изменениями в областях мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и эмоциональный контроль. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты метаанализа в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали данные 57 работ с использованием МРТ, посвященных различным расстройствам сна. Они сравнили заболевания, при которых человеку трудно заснуть или поддерживать сон, включая бессонницу и апноэ, а также парасомнии — лунатизм, ночные кошмары и ночные ужасы.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Оказалось, что при разных нарушениях сна наблюдаются общие изменения в таламусе — области мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации, концентрации внимания и мышлении. По мнению авторов, именно эти изменения могут объяснять, почему люди с хроническими проблемами со сном чаще сталкиваются с замедленной реакцией, трудностями при принятии решений и повышенным риском ошибок. При парасомниях также были обнаружены изменения в задней поясной коре, связанной с мотивацией, эмоциями и контролем поведения.

Авторы отмечают, что работа не доказывает, что нарушения сна напрямую вызывают эти изменения мозга. Пока остается неясным, являются ли они причиной расстройств сна, их следствием или оба процесса развиваются одновременно.

Ранее стало известно, что регулярный сон более 8,5 часа может быть маркером болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву
    Популярный блогер описал корпоратив Дурова в бане в Дубае фразой «пришли лютые додики»
    Лавров заявил о принятии Россией предложения Трампа по Украине
    Российские Ил-38Н поискали подлодки
    Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»
    Совфед одобрил поправки в закон об определении годности россиян к военной службе
    Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи
    Ураган снес крышу российской школы
    Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова
    Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok