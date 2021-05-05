Названа причина смерти принца Филиппа

Официальной причиной смерти мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа назвали преклонный возраст. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Лечащий врач семьи указал, что 99-летний принц Филипп скончался от старости. В документах о смерти отмечалось, что заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, у него не было.

При этом, по данным издания, незадолго до смерти супруг британской королевы перенес операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что основная часть наследства Филиппа достанется королеве. Пони и его любимую темно-зеленую карету унаследует 17-летняя Луиза Виндзор — дочь младшего сына Филиппа принца Эдварда. Сам Эдвард получит титул герцога Эдинбургского, при жизни принадлежавший его отцу, однако это произойдет лишь после смерти Елизаветы II.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее могиле, где уже покоятся ее родители.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принцессы Анны, принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда, а также дед принцев Гарри и Уильяма.