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14:47, 17 июля 2026Авто

В России взлетели продажи новых машин ушедшего производителя

Аналитик Целиков: Продажи новых автомобилей Volkswagen в России подскочили на 279 %
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России взлетели продажи новых машин ушедшего концерна Volkswagen. Интерес россиян к новым и подержанным автомобилям марки неуклонно растет. По данным аналитика Сергея Целикова, реализация новых машин взлетела в 3,8 раза (279 процентов) и достигла 7243 единиц. Такие данные эксперт опубликовал в своем Telegram-канале.

Ввоз автомобилей бренда увеличился на 314 процентов. За полгода в Россию доставили 7025 экземпляров.

На вторичном рынке также зафиксирована резкая динамика. С января по июнь продано 130,8 тысячи подержанных машин немецкой марки, что на 20 процентов больше, чем за тот же период годом ранее. «Рост вторичного рынка обеспечен не только внутренними перепродажами, но и большим числом ввезенных из-за границы машин», — указал специалист.

За отчетный период границу пересекли 21,9 тысячи легковых автомобилей бренда возрастом старше трех лет, что на 147 процентов превышает прошлогодний показатель.

Среди новых моделей лидирует Tiguan (2630 единиц) и Teramont (1690). В сегменте подержанных машин — Tayron (4067) и Golf (3625). В целом на российском рынке подержанных машин первенство у Volkswagen Polo (38 390).

Ранее россиянам назвали главный критерий при выборе машины. По мнению автоэксперта Дениса Тэммо, нужно учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и цель использования.

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