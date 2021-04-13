Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу

Принца Филиппа похоронят в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гробы для принца Филиппа и британской королевы Елизаветы II были изготовлены более 30 лет назад. Они хранятся в похоронном бюро Leverton & Sons, которое получило их от предшественников в 1991 году.

Свинцовая обшивка призвана уменьшить влажность внутри гроба и замедлить разложение тела. В прошлом в подобных гробах хоронили и других членов британской королевской семьи, в частности, принцессу Диану. Из-за свинца ее гроб весил более 250 килограммом.

В качестве катафалка предполагается использовать один из двух гибридных внедорожников Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом, модифицированных по указанию самого принца Филиппа. Обе машины начали готовить к использованию спустя несколько часов после госпитализации Филиппа в феврале.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля. Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 они пройдут без массовых мероприятий.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947 года был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.