Мир
 
Последние новости
Патрушев сообщил о развернутых на Украине центрах подготовки диверсантов
Скандального стилиста задержали в Москве за мошенничество 
ЦБ успокоил россиян по поводу отключения от Visa и Mastercard
Российские полицейские обнаружили бордель в бане имени Дональда Трампа
Сыновей Жириновского и бывшего главы Северной Осетии отчитали за драку
Патрушев заявил о подготовке Украиной провокаций с гибелью своих солдат
Пашинян заявил о готовности к конструктивным переговорам по Карабаху
Умер известный советский и российский телеведущий
PlayStation перестанет работать без интернета
Россиянам назвали смертельную опасность грыжи
Новости партнеров
Прослушать новость

Елизавета II вернулась к королевским обязанностям после смерти мужа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Toby Melville / Reuters

Британская королева Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после смерти своего мужа, принца Филиппа. Об этом сообщает газета The Guardian.

Елизавета II приняла участие в церемонии по случаю ухода на пенсию Уильяма Пила, занимавшего должность лорда-камергера — высшую при королевском дворе. Пил отвечал за хозяйственную деятельность королевского дома. На этом посту его сменит бывший глава британской разведки MI5 Эндрю Паркер.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля. Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 они пройдут без массовых мероприятий.

Сын Елизаветы II и принца Филиппа, принц Эндрю, рассказал, что его мать тяжело переносит смерть супруга. Он отметил, что по словам британской королевы, кончина супруга оставила в ее жизни огромную пустоту.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Queen returns to royal duties four days after death of Prince Philip
Принц Филипп незадолго до смерти обратился к Чарльзу с тремя просьбами
Член королевской семьи рассказал о состоянии Елизаветы II после смерти мужа