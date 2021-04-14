Елизавета II вернулась к королевским обязанностям после смерти мужа

Британская королева Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после смерти своего мужа, принца Филиппа. Об этом сообщает газета The Guardian.

Елизавета II приняла участие в церемонии по случаю ухода на пенсию Уильяма Пила, занимавшего должность лорда-камергера — высшую при королевском дворе. Пил отвечал за хозяйственную деятельность королевского дома. На этом посту его сменит бывший глава британской разведки MI5 Эндрю Паркер.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля. Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 они пройдут без массовых мероприятий.

Сын Елизаветы II и принца Филиппа, принц Эндрю, рассказал, что его мать тяжело переносит смерть супруга. Он отметил, что по словам британской королевы, кончина супруга оставила в ее жизни огромную пустоту.