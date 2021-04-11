Член королевской семьи рассказал о состоянии Елизаветы II после смерти мужа

Член британской королевской семьи принц Эндрю рассказал о состоянии королевы Елизаветы II после смерти ее мужа принца Филиппа. Его слова публикует Sky News.

Принц Эндрю рассказал о собственном горе из-за смерти Филиппа, который приходился ему отцом. «Я очень поддерживаю и жалею мою мать, которая, думаю, сейчас испытывает больше чувств, чем кто-либо еще», — добавил Эндрю.

«Она описала это как огромную пустоту, которая осталась в ее жизни», — приводит его слова Sky News.

Из-за пандемии COVID-19 похороны мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа могут пройти без массовых мероприятий. Отмечалось, что на похоронах не смогут присутствовать все члены королевской семьи. Кроме того, из-за коронавирусных ограничений в похоронах вряд ли будут участвовать королевские особы из других стран и главы стран Содружества наций (государств, в прошлом входивших в состав Британской империи).

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.