Стали известны подробности о последних днях жизни принца Филиппа

Британским СМИ стало известно о последних днях жизни супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Содержание публикаций приводит РИА Новости.

В последние дни жизни принц он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он был не один — Елизавета II была рядом.

В ночь на пятницу, 9 апреля, его состояние начало ухудшаться. «Он провел большую часть из тех четырех недель, что находился в больнице, пытаясь вернуться домой», — рассказал источник издания Telegraph.

Врачи прооперировали его сердце, чтобы попытаться дать ему чуть больше времени, возможно, с расчетом на грядущий 100-летний юбилей. «Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице», — пишет издание.

Как рассказали источники газеты Evening Standard, Филипп старался оставаться как можно более независимым, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, и продолжал самостоятельно одеваться. Также в последние дни жизни у принца ухудшился аппетит, однако когда позволяли силы, он проводил трапезы в компании жены.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. Похороны принца могут пройти без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. По данным The Guardian, процессии в Лондоне и Виндзоре будут отменены, а траурные мероприятия ограничат территорией Виндзорского замка.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.