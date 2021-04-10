Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался идти на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, только 30 человек могут присутствовать на похоронах. Джонсон в свою очередь хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи. «Поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи», — отмечается в заявлении.

Из-за пандемии COVID-19 похороны мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа могут пройти без массовых мероприятий. Отмечалось, что на похоронах не смогут присутствовать все члены королевской семьи. Кроме того, из-за коронавирусных ограничений в похоронах вряд ли будут участвовать королевские особы из других стран и главы стран Содружества наций (государств, в прошлом входивших в состав Британской империи).

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.