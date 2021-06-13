Мир
 
Последние новости
Появились новые улики в деле о краже из самолета «Судного дня»
Россияне назвали причины обращения за микрозаймом
Под домом подозреваемого в серии убийств мясника нашли останки 17 человек
Россия развернула корабли в Тихом океане для учений
Врач объяснила москвичам необходимость новых ограничений 
Торгующий мороженным и поющий песни двойник Трампа попал на видео
Пушков оценил отказ сборной России преклонять колено перед матчами Евро
В Индийском океане нашли популяцию вымирающих китов по их песням
Призер чемпионата мира по фигурному катанию совершил каминг-аут
Новости партнеров
Прослушать новость

Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Елизавета II
Елизавета II
Фото: Reuters

Британская королева Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19. Так, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая процессом создания британского препарата от коронавируса, стала дамой-командором ордена Британской империи, сообщает ТАСС.

Гилберт не только посвятили в рыцари, но и вручили ей вторую по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании. Глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард также получил высокий титул за испытания препарата AstraZeneca. Рыцарский титул также был пожалован бывшей главе целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем и другим специалистам.

Кроме медиков почетные награды от Елизаветы II получили деятели культуры и искусства, спорта, благотворительности. Например, актер Джонатан Прайс, который сыграл Папу Римского Франциска в фильме «Два Папы» (The Two Popes, 2019) и исполнит роль скончавшегося супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа в пятом сезоне сериала «Корона».

Традиционно список лауреатов государственной награды оглашается дважды в год: перед Новым годом и в июне, когда Елизавета II празднует официальный день рождения. В 2020 году из-за пандемии объявление «летнего» списка передвинули на октябрь.

Ранее Елизавета II посвятила в рыцари британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, собравшего миллионы для врачей в борьбе с коронавирусом. В ходе торжественной церемонии королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Десятки тысяч британцев попросили королеву лишить принца Гарри титула
Собравший миллионы для врачей ветеран стал рыцарем
Мексиканцы дали зятю Трампа государственный орден и унизились
Ральф Лорен стал рыцарем