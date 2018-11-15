Ральф Лорен стал рыцарем

Американский модельер, филантроп, коллекционер и предприниматель Ральф Лорен удостоен звания рыцаря-командора Превосходнейшего ордена Британской империи (KBE) за заслуги в области моды. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 ноября.

«Я сердечно поздравляю Ральфа Лорена с этой наградой, которая является свидетельством его работы и достижений за прошедшие 50 лет, — сказал генеральный консул Великобритании в Нью-Йорке и комиссар по торговле в Северной Америке Энтони Филлипсон (Antony Phillipson). — За время становления его выдающейся карьеры в области моды, бизнеса и благотворительности он сыграл значительную роль в укреплении трансатлантических культурных и экономических связей. К тому же его колоссальный вклад в вопросы здравоохранения, раковых исследований и лечения в США и Великобритании значительно улучшил жизнь людей во всем мире».

Почетная официальная церемония посвящения Ральфа Лорена в рыцари представителем Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II состоится в 2019 году.

Ральф Лорен — американский дизайнер, исполнительный председатель и главный креативный директор компании Ralph Lauren Corporation. Родился в 1939 году в Бронксе, изучал бизнес в колледже Baruch. Среди наград Лорена — ключи от города Нью-Йорка, врученных ему мэром Майклом Блумбергом (Michael Bloomberg), звание кавалера Ордена Почетного легиона, премий Американского совета модных дизайнеров (CFDA), наград «Легенда американской моды» и Британского совета моды. Благотворительная деятельность Ральфа Лорена направлена на помощь больным раком, которые не могут получить необходимый уровень медицинского обслуживания.

Лорен — первый американский дизайнер, который будет удостоен звания рыцаря. Среди других выдающихся американцев, получивших это звание, — бывшие президенты США Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, бывшие мэры Нью-Йорка Майкл Блумберг и Рудольф Джулиани, актриса Анжелина Джоли, режиссер Стивен Спилберг, предприниматель Билл Гейтс.

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