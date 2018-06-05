Ценности
 
Последние новости
Деньги россиян разрешили блокировать
Российская теннисистка проиграла американке на «Ролан Гаррос»
Отравленный колодец погубил мать с младенцем под Воронежем
Усэйн Болт вышел на футбольный матч против подростков и проиграл
Актер сериала «Улица» получил три года за избиение сожительницы
Правозащитники обвинили США в военных преступлениях
В Средней Азии нашли нового Иисуса
Apple «убила» средства для взлома iPhone
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять лифчик перед охраной
ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»
Новости партнеров

Американского дизайнера отметили за вклад в модную индустрию

Перейти в «Мою Ленту»
Ральф Лорен

Американский дизайнер Ральф Лорен, основатель бренда Ralph Lauren, получил премию Американского совета модных дизайнеров (CFDA) в почетной категории CFDA Members Salute за вклад в развитие индустрии моды. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 5 июня.

В 2018 году бренд Ralph Lauren отмечает свой 50-летний юбилей. Церемония награждения прошла 4 июня в Бруклинском музее в Нью-Йорке.

Ральф Лорен — американский дизайнер и коллекционер. В 1968 году основал собственную компанию Ralph Lauren Corporation. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также мебель и товары для дома. В 2017 году бренд отметил десятилетие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчины охладели к пальто
Ralph Lauren показал новую коллекцию в личном гараже Лорена
Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой
Ценности
Ценности00:04Сегодня

Бритоголовый шик

В России их считают нацистами. В Британии они иконы стиля
11:58 4 июня

Ким Кардашьян бесплатно раздаст свой товар

16:53 4 июня

Чернокожую женщину нарядили в купальник с обезьянами

14:2629 мая

Французы выпустили духи в честь рабочей блузы

Ценности00:03 3 июня

Узбекская Пэрис Хилтон

Она стала популярнее отца и попала за решетку
11:51Сегодня

К брюкам пришили пошлый карман

10:51 4 июня

Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков

13:3731 мая

Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя

Ценности00:05Сегодня
Юичи Масуда

«Главное в бизнесе — никогда не останавливаться»

Юичи Масуда уверен, что инновационные часы могут поспорить с классическими
14:3528 мая

Определен новый показатель достатка

20:38 4 июня

Канье Уэст за полчаса наторговал сувенирами на полмиллиона

11:57 1 июня

Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела

Россия
Деревня света
Они уехали ото всех и теперь живут в своем мире
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять лифчик перед охраной
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
Фото пропавшего 30 лет назад советского летчика нашли в газете за 1992 год
Отравленный колодец погубил мать с младенцем под Воронежем
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Военные кафедры при вузах отменят
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
Европа улучшила жизнь геям
Определено время встречи Трампа и Ким Чен Ына
ООН обвинила США в разлучении матерей-мигранток с детьми
Италия выступила против антироссийских санкций
В Израиле собирались убить Нетаньяху
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Украинская писательница пришла в СБУ и рассвирепела из-за русского языка
В Средней Азии нашли нового Иисуса
Раскрыты подробности шпионской деятельности украинского журналиста в России
На Украине похвастались засухой в Крыму
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Россияне испугались не дожить до пенсии
Мексика ополчилась на свиней из США
Имущество «Газпрома» арестовано из-за Украины
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
«Аэрофлот» оставит стабильными цены на билеты в Крым
В списке богатейших россиян сменился лидер
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены
Полковник захотел возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов
Полковник Захарченко вызвался рассказать о пропаже изъятых у него денег
Судьба взятки Улюкаеву в два миллиона долларов оказалась неясна
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Командующий ВМС Украины обозначил «точку невозврата»
Объяснено происхождение загадочных статуй на острове Пасхи
Опровергнуто устоявшееся представление о появлении жизни
Новейший российский боевой лазер поместили в фургон
Все материалы
Спорт
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Уильямс годами побеждала Шарапову. Но все равно боится?
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Российская теннисистка проиграла американке на «Ролан Гаррос»
Усэйн Болт вышел на футбольный матч против подростков и проиграл
Купивших билеты на ЧМ-2018 украинцев попытались отговорить от поездки в Россию
18-летняя Медведева рассказала о конце детства и жизни без друзей
Назван самый сексуальный футболист сборной России
Все материалы
Культура
«Мне интересно все исключительно женское»
В его спектаклях полы моют кровью, а на людей пускают свирепых собак
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Группа «Градусы» засудит «Яндекс.Такси» из-за разбившегося солиста
Актер сериала «Улица» получил три года за избиение сожительницы
Режиссер фильма о войне в Донбассе совершил самоубийство
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому
Все материалы
Интернет и СМИ
Джоди ХьюсонтрутКруче Лоры Палмер
20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
Журналист протестировал еду «на случай конца света» и пожалел
Apple «убила» средства для взлома iPhone
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе
Глава Роскомнадзора сохранил свой пост
Все материалы
Ценности
Бритоголовый шик
В России их считают нацистами. В Британии они иконы стиля
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Чернокожую женщину нарядили в купальник с обезьянами
К брюкам пришили пошлый карман
Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Названа самая популярная в Instagram страна
Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Туристы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Американка приютила двухголовую змею
Угонщик принял ЛСД и очутился в GTA
У «самой горячей бабушки» появилась конкурентка
Медленно «умирающий» дрон заснял свое спасение в последний момент
Все материалы
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Представлен новый флагманский кроссовер Audi
Названы все рублевые цены на новый Volkswagen Touareg
Появились первые фотографии нового BMW X5
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы