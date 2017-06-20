Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой

Американский дизайнер Ральф Лорен представил мужскую коллекцию своего бренда Ralph Lauren Purple Label сезона весна-2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 20 июня.

Коллекция выдержана в стиле британского smart casual, в числе прочего в ней представлены оригинальные броские вещи: трикотажная толстовка с изображением плюшевого мишки, бомбер с черепами, белые брюки с графическим принтом, жаккардовый джемпер с силуэтом велосипедиста, клубные блейзеры и поло с эмблемами спортивных команд.

В классической части коллекции дизайнер представил двубортные пиджаки в клетку пье-де-пуль и однотонные, а также блейзеры с деталями в сафари-стиле (с четырьмя крупными накладными карманами) и пиджак из жаккардового текстиля с этническим орнаментом. В линии верхней одежды предлагается байкерская куртка-косуха из состаренной кожи, традиционный британский даффлкот и классическое пальто.

Фото: пресс-служба Ralph Lauren 1 /5

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году дизайнером Ральфом Лореном. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома. В июне 2017 года марка представила лимитированные линии женских и мужских сумок специально для российского рынка: в этом году Ralph Lauren отмечает 10-летие официального присутствия в России.