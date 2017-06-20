Китайцы доминировали на показе Dolce & Gabbana в Милане

Итальянский модный дом Dolce & Gabbanaпредставил свою коллекцию весна-лето 2018 на неделе мужской моды в Милане. Об этом сообщил представитель пресс-службы модного дома во вторник, 20 июня.

Дизайнеры дома Доменико Дольче и Стефано Габбана продемонстрировали свою заинтересованность в рынке Юго-Восточной Азии, пригласив для участия в дефиле необычно много моделей из этого региона. Основной темой декора коллекции стали мотивы карточных игр и традиционной японской гравюры: топы, бомберы и пиджаки украшали вышивки пайетками и принты на тему игральных карт и портреты актеров театра кабуки. Классические костюмы Дольче и Габбана предложили в ярких цветах (красном, голубом, оттенке охры) либо с яркими принтами в стиле оп-арта.

Фото: пресс-служба Dolce & Gabbana 1 /12

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие звезды, а также первая леди США Мелания Трамп.

Именно привязанность Мелании Трамп к одежде модного дома, публикации фотографий первой леди в соцсетях Dolce & Gabbana и вызванные этим претензии вызвали адресованное клиентам шутливое предложение Дольче и Габбаны устроить бойкот их продукции.