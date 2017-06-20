Dsquared2 выпустил на подиум «гавайских готов»

Итальянская компания Dsquared2 представила новую коллекцию одежды и аксессуаров на Неделе моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

Источником вдохновения для дизайнеров послужили молодежные субкультуры прошлого. В коллекции прослеживается влияние байкерской моды 1950-х, «гавайского» стиля серфингистов 1960-х и одеяний готов 1980-х годов, В линейку вошли шорты и майки с гавайскими принтами, футболки без рукавов из тонкого тюля, кожаные кардиганы, а также бомберы с блестками. Аксессуары представлены браслетами и чокерами.

Фото: пресс-служба Dsquared2 1 /10

Под брендом Dsquared2 выпускается одежда, аксессуары и парфюмерия. Компания основана братьями Кейтонами. В разное время с брендом сотрудничали такие музыканты, как Ленни Кравиц, Джастин Тимберлейк, Рики Мартин и Робби Уильямс. Кроме того, дизайнеры также создали более 150 нарядов для Мадонны и ее танцоров, в них артисты выходили на сцену во время мирового турне Don’t tell Me в 2002 году.

