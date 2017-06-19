Philipp Plein показал коллекцию одежды для бунтарей на Lamborghini

Марка Philipp Plein показала новую коллекцию Весна-Лето 2018 #fast&glorious. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 июня.

В ходе шоу, состоявшегося в Милане, зрители увидели постановочные трюки на мотоциклах; также по подиуму проехали 15 люксовых спортивных автомобилей Ferrari, Lamborghini, Porsche и McLaren. Вдохновением для дизайнера послужили фильмы «Вестсайдская история» и «Бриолин». В мужскую линейку вошли рваные джинсы и шипованные косухи, украшенные языками пламени, огненными черепами и нашивками «Glorious Bastards». Женщинам предложены кожаные oversize-косухи, кроп-топы, яркие лосины и туфли на шпильке с надписями «Rock», «Roll», «Love», «Kiss» из драгоценных камней.

Фото: пресс-служба Philipp Plein 1 /10

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.