Бренд Ralph Lauren отметил пятидесятилетие

Американский модный бренд Ralph Lauren 7 сентября отметил свое пятидесятилетие. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Глава бренда дизайнер Ральф Лорен организовал в нью-йоркском Центральном парке перед террасой Bethesda показ юбилейной коллекции, в которой впервые показали одновременно одежду женской линии Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren и Double RL. В дефиле участвовало более 150 моделей разных поколений — от ветеранов модной индустрии, чья карьера пришлась на эпоху становления бренда, до современных супермоделей. Кроме того, по подиуму прошли дети и даже домашние питомцы.

«К пятидесятилетию бренда я хотел создать уникальное и очень личное шоу, которое отразит мое персональное восприятие стиля: индивидуального, аутентичного и вневременного, — сказал Ральф Лорен. — И этот показ я хотел организовать в знаковом для Нью-Йорка и для меня месте — Центральном парке».

Среди 500 гостей праздника были замечены бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, актер Роберт де Ниро, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Блейк Лайвли, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй, рэпер Канье Уэст и режиссер Стивен Спилберг,

Рядом с подиумом, на котором демонстрировались коллекции, создали иммерсивную цифровую инсталляцию. Она была посвящена истории бренда. Большие светодиодные скульптуры окружали зеркальную кубическую конструкцию под названием 50 Years of Reflection. На внутренние стены куба транслировались видео и фото из архивов компании.

Ральф Лорен — американский дизайнер и коллекционер. В 1968 году основал собственную компанию Ralph Lauren Corporation. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также мебель и товары для дома.

Летом 2018 года Ральф Лорен получил премию Американского совета модных дизайнеров (CFDA) в почетной категории CFDA Members Salute за вклад в развитие индустрии моды. Церемония прошла в Бруклинском музее (Нью-Йорк).

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