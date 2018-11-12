Ralph Lauren нарядил медведя в ушанку

Американский бренд Ralph Lauren, отмечающий в 2018 году свое 50-летие, открыл pop-up пространство в московском универмаге ЦУМ. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в понедельник, 12 ноября.

В pop-up магазине представлены худи, футболки, поло, лонгсливы и джинсовые куртки Polo Ralph Lauren.

Пространство разделено на две зоны. В зоне Customization Shop можно персонализировать одежду принтами с изображением мишки Polo Bear. Два принта с мишками из пяти придуманы специально для Москвы: один в русской шапке-ушанке и с фирменным пакетом ЦУМа, другой в смокинге.

Фото: ЦУМ 1 /6

Вторая зона — кофейня Ralph’s Cafe с фотобудкой: до 25 ноября все клиенты, сделавшие покупку в ЦУМе, получат специальный жетон, который можно обменять на чашку кофе Ralph’s Roast, Decaf и Espresso в этой кофейне. «Запах свежесваренного кофе вызывает у меня много воспоминаний: время, проведенное с друзьями и семьей, людьми, которых я люблю. Я хотел развить эту идею и создать место, где люди могли бы собраться вместе, отдохнуть, просто пообщаться и выпить кофе», — рассказал основатель бренда модельер Ральф Лорен.

Pop-up пространство Ralph Lauren будет работать до 25 ноября.

В ноябре 2018 года в pop-up магазине модного дома Louis Vuitton в универмаге ЦУМ представили коллекцию Louis Vuitton X Grace Coddinggton «Котограмма». Капсульная коллекция разработана креативным директором женских коллекций Дома Louis Vuitton Николя Жескьером совместно с бывшей моделью и креативным директором американского Vogue Грейс Коддингтон. Основной декоративный мотив коллекции — зарисовки кошек Пампкин и Бланкет, а также Леона, собаки Николя Жескьера.

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