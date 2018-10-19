Bottega Veneta предложила коллекцию для Москвы

Впервые за всю историю своего существования итальянский бренд Bottega Veneta создал капсульную одежды эксклюзивно для московских бутиков. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 октября.

В коллекцию вошли женские вещи, в том числе пальто из овчины, плиссированные платья из трикотажа, деловые костюмы, одежда с принтами и лимитированная версия знаковой сумки Cabat. Эта эксклюзивная сумка впервые представлена в осенне-зимнем сезоне. Аксессуар украшен 14 кожаными помпонами разного размера.

Фото: Bottega Veneta 1 /4

Итальянская компания Bottega Veneta основана в 1966 году и специализируется на выпуске товаров класса люкс. В настоящее время компания принадлежит французской группе PPR. В мире существует около 150 фирменных бутиков компании, в том числе в Швейцарии, Германии, России, Японии, Китае, Сингапуре.

Зимой 2018 года Bottega Veneta представила рекламную кампанию Reflections («Размышления»), ориентированную на цифровое пространство. Кампания создана исключительно в видеоформате совместно с агентством Baron & Baron режиссером Фабьеном Бароном и номинантом на премию «Оскар» оператором Филиппом Ле Сурдом.

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