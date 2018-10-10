Paul Smith вдохновился московским цирком

Бренд Paul Smith выпустил модель одежды, навеянную московской архитектурой. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 10 октября.

Британский дизайнер Пол Смит, основатель бренда, вдохновился зданием московского цирка на проспекте Вернандского и выпустил модель костюма A Suit to Travel in (немнущиеся вещи для путешественников) с принтом, изображающим цирк, на подкладке. Костюм, пиджак которого скроен с дополнительным пространством по спинке для большего комфорта и пластичности посадки, сшит из шерстяной ткани, на которую пошла пряжа высокой крутки. Благодаря использованию такой пряжи текстиль обладает хорошей упругостью, и ткань при сминании расправляется без образования складок.

Фото: Paul Smith 1 /4

A Suit to Travel in — ключевая модель бренда Paul Smith на протяжении нескольких сезонов. Модель представлена в фирменных магазинах Paul Smith в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре по цене 86 670 рублей.

Пол Смит — британский модельер. Открыл свой первый магазин мужской одежды в Ноттингеме в 1970 году. В 1998 году вышла первая женская коллекция Paul Smith, позже — детская линия и молодежная линия Paul X. В 2000 году королева Елизавета II присвоила Полу Смиту рыцарский титул. Модельер был приглашенным дизайнером на выставке Pitti Uomo во Флоренции в январе 2017 года.

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