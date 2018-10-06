Etro отметил юбилей капсульной коллекцией

Итальянский бренд Etro, основанный в 1968 году, отметил свое 50-летие выпуском лимитированной капсульной коллекции одежды и аксессуаров. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 6 октября.

В дизайне вещей, созданных креативными директорами марки Вероникой и Кином Этро (футболки, свитшоты, худи, свитера, шелковые и кашемировые шарфы, вышитые слипоны, рюкзаки и кошельки), сочетаются фирменный принт пейсли, который Etro постоянно использует в своих коллекциях, отсылки к культуре конца шестидесятых годов, когда формировался бренд, и современный городской стиль.

Фото: Etro 1 /9

В декоре использованы шеврон Etro 50, надпись Faithful to Love and Beauty «психоделическим» шрифтом, геометрические фигуры и изображения мультипликационных персонажей.

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Цветовая гамма — от теплых тонов (оранжевого, красного, желтого, розового) до холодных оттенков зеленого, фиолетового и синего, а также монохромные черно-белые комбинации с красными контрастными вкраплениями.

Компания Etro основана в 1968 году в Милане Джероламо (Джиммо) Этро. Бизнес начинался с производства тканей. В настоящее время бренд выпускает мужскую и женскую одежду и аксессуары, парфюмерию, товары для дома. Фирменный пейслейский орнамент стал визитной карточкой Etro после того, как Джиммо Этро увидел его на кашмирских шалях во время своего путешествия по Индии. В настоящее время компанией руководит младшее поколение семьи Этро — дети Джиммо: Якопо, Ипполито, Кин и Вероника.

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