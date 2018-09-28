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Tod's посотрудничает с известными дизайнерами

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Итальянская компания по производству одежды, обуви и аксессуаров Tod's объявила о начале серии коллабораций с дизайнерами и знаменитостями под названием T Factory. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 сентября.

Первой выпущена капсульная коллекция с дизайнером Алессандро Дель Аква, который предложил свою версию классических мокасин марки, балетки с бархатными бантами и ботильоны в стиле популярной модели Tod’s Gommini. В цветовой палитре использованы фирменный коричневый оттенок Tod's, черный и пудрово-розовый цвета. Все предметы коллекции выполнены с применением ручного труда итальянских мастеров.

Капсульные коллекции и лимитированные модели проекта T Factory будут выпускаться маркой Tod's несколько раз в год.

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