Tod's посотрудничает с известными дизайнерами

Итальянская компания по производству одежды, обуви и аксессуаров Tod's объявила о начале серии коллабораций с дизайнерами и знаменитостями под названием T Factory. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 сентября.

Первой выпущена капсульная коллекция с дизайнером Алессандро Дель Аква, который предложил свою версию классических мокасин марки, балетки с бархатными бантами и ботильоны в стиле популярной модели Tod’s Gommini. В цветовой палитре использованы фирменный коричневый оттенок Tod's, черный и пудрово-розовый цвета. Все предметы коллекции выполнены с применением ручного труда итальянских мастеров.

Фото: Tod's 1 /6

Капсульные коллекции и лимитированные модели проекта T Factory будут выпускаться маркой Tod's несколько раз в год.

В сентябре 2018 года в универмаге ЦУМ открылся Sneakers Pop-Up для поклонников кроссовок люксовых марок. В нем представлены релизы осенне-зимнего сезона: fashion-модели для мужчин и женщин и околоспортивные кроссовки брендов Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy, Alexander McQueen, Valentino, Saint Laurent, adidas и других.

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