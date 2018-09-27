Москвичам предложили расписать кроссовки граффити

В московском универмаге ЦУМ открылся Sneakers Pop-Up для поклонников кроссовок люксовых марок. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в четверг, 27 сентября.

В нем представлены релизы осенне-зимнего сезона: fashion-модели для мужчин и женщин и околоспортивные кроссовки брендов Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy, Alexander McQueen, Valentino, Saint Laurent, adidas и других.

Фото: ЦУМ 1 /7

Пространство оформлено инсталляциями из поролона красного и желтого цветов, имитирующими узор протектора на подошве кроссовок. Ключевым элементом дизайна стала буквенная конструкция Sneakers — Instagram spot пространства, где клиенты могут сделать селфи.

В выходные дни на все время работы Sneakers Pop-Up покупателям ЦУМа предлагаются сервис ухода за спортивной обувью и сервис персонализации, в котором клиент может украсить новую пару кроссовок надписью в стиле граффити.

Sneakers Pop-Up открыт в ЦУМе до 21 октября.

В сентябре французский модный дом Louis Vuitton открыл в московском универмаге ЦУМ Pop-Up магазин, в котором продается женская коллекция одежды, обуви и аксессуаров. Дизайн пространства решен в форме белого сундука (сундук — исторический продукт дома, начинавшего с производства багажа) с прозрачными стенами и золотыми деталями.

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