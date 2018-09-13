Alexander McQueen выпустил сумку с булавкой

Модный дом Alexander McQueen представил новую модель сумки-сэтчела Pin Bag. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 сентября.

Новинка выпущена в нескольких версиях в различных цветовых сочетаниях (черный, молочный, темно-зеленый, гранатовый и темно-красный). Ее многослойный крой с треугольным клапаном напоминает мотивы коллекции женской одежды Alexander McQueen. Сумки на ремешках-цепочках украшают декоративные металлические патинированные булавки с бабочкой, пауком или жучком, украшенные жемчугом и кристаллами Swarovski.

Фото: Alexander McQueen 1 /5

В России стоимость сумки, которая представлена в московских бутиках бренда и ЦУМе, составляет 211 500 рублей.

Модный дом Alexander McQueen основан британским модельером Александром Маккуином в 1994 году в Лондоне. После его смерти в 2010 году дом возглавила дизайнер Сара Бертон. В 2011 году герцогиня Кембриджская вышла замуж за принца Уильяма в платье Alexander McQueen с длинными кружевными рукавами, зауженной талией и пышной юбкой.

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