Невеста принца Гарри сэкономит на свадебном платье ради Кейт Миддлтон

Невеста принца Гарри Меган Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем потратила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, сообщает The Sun.

«Недавно появилась информация, что Меган хочет приобрести платье за сотни тысяч фунтов. Это маловероятно. Наряд Кейт Миддлтон стоил 250 тысяч фунтов и был оплачен ее родителями. Меган не будет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 тысяч фунтов на свадебное платье», — рассказала журналистка Кейти Николл.

В 2011 году герцогиня Кембриджская вышла замуж за принца Уильяма в платье Alexander McQueen с длинными кружевными рукавами, зауженной талией и пышной юбкой.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

В марте британцы заподозрили королеву Елизавету II в неравном отношении к Кейт Миддлтон и будущей жене принца Гарри Меган Маркл. В заявлении о согласии на брак между принцем Гарри и Меган Маркл королева Великобритании строго назвала невесту по имени, в то время, как давая аналогичное согласие для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарекла последнюю «верной и горячо любимой».

Пользователи соцсетей решили, что Елизавета II проявляет одинаковые чувства к внукам, но не к их избранницам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!