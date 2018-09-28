Покупателей нового iPhone научат снимать клипы

29 сентября, на следующий день после старта продаж новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, в московском универмаге ЦУМ пройдет мастер-класс режиссера и клипмейкера Айсултана Сеитова. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в пятницу, 28 сентября.

Айсултан Сеитов известен своей работой с исполнителями Noizе MC, L’ One и Jah Khalib. Он поделится с покупателями опытом съемки на iPhone и презентует новые смартфоны. После презентации пройдет выступление музыканта, имя которого пока держится в секрете. Мастер-класс пройдет на пятом этаже ЦУМа, вход свободный без предварительной регистрации.

Продажи новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max в Apple Shop на первом этаже ЦУМа и на сайте универмага открыты с 28 сентября.

В сентябре 2018 года в универмаге ЦУМ открылся Sneakers Pop-Up для поклонников кроссовок люксовых марок. В нем представлены релизы осенне-зимнего сезона: fashion-модели для мужчин и женщин и околоспортивные кроссовки брендов Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy, Alexander McQueen, Valentino, Saint Laurent, adidas и других.

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