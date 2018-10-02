Bvlgari представил новые вариации на змеиную тему

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил коллекцию аксессуаров будущей весны. Среди них — сумки, рюкзаки и клатчи различной формы с классическим мотивом стилизованной змеи, одного из символов дома. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома во вторник, 2 октября.

Сумка Serpenti Forever Shaded Brushed Metallic Calf изготовлена из телячьей кожи, на поверхность которой наносится жидкое серебристое покрытие, поверх которого плоттером напечатывается цветное покрытие. Рюкзак Serpenti Forever сшит из кожи с прострочкой matelassé в форме стилизованных шестиугольников змеиной чешуи.

Фото: Bvlgari 1 /11

Модель Serpenti Forever Mirror Flash из черной телячьей кожи украшена декоративным зигзагом молнии из металла на верхнем клапане. Сумка Serpenti Forever 3-Chain из гладкой черной телячьей кожи декорирована металлом и снабжена тремя легкими цепочками разной толщины с золотым и палладиевым покрытием и кожаным ремешком. Ее можно носить на плече или crossbody. Модель Serpenti Forever Varnish Python из глянцевой розовой кожи с покрытием lissatura украшена позолоченными декоративными деталями. Сумку Serpenti Forever Chain Stardust, форма которой напоминает бриллиант, украшают три металлические цепочки, составляющие геометрический узор.

Bvlgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

В настоящее время Bvlgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bvlgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.

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