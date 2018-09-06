В Кремле покажут пятьсот драгоценностей Bvlgari

В Музеях Московского Кремля 7 сентября откроется ретроспективная выставка украшений ювелирно-часового дома Bvlgari «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в четверг, 6 сентября.

Экспозиция, размещенная на первых этажах Колокольни Ивана Великого и Патриаршего дворца, призвана продемонстрировать эволюцию стиля дома на протяжении более ста лет. Посетители увидят около пятисот произведений ювелирного искусства, созданных в период с конца XIX века до 1990-х годов, в том числе драгоценности, никогда не выставлявшиеся прежде: например, тиара 1930-х годов с орнаментом из бриллиантов и аквамаринов, которую инфанта Беатриса Испанская надевала в день своей свадьбы.

Также будет показана полная коллекция украшений Bvlgari Heritage, принадлежавшая кинозвезде Элизабет Тейлор, которая коллекционировала украшения Bvlgari. В частности, ей принадлежало колье с 17 колумбийскими изумрудами и сотуар с конусообразным сапфиром весом более 60 карат. Экспозиция включает и украшения актрис Джины Лоллобриджиды и Аниты Экберг.

Выставка «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» будет работать до 13 января 2019 года.

Bvlgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

В настоящее время Bvlgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bvlgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.

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