Итальянские ювелиры вдохновились Уорхолом

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил новую ювелирную коллекцию Wild Pop, вдохновленную модой 1980-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в понедельник, 2 июля.

Идея коллекции появилась у креативного директора Bvlgari Лючии Сильвестри после визита в Фонд изящных искуcств Энди Уорхола в Нью-Йорке, где она увидела печатную продукцию Bvlgari — каталоги и письма — в архивах художника. «Мне захотелось придумать что-нибудь на тему этого фантастического диалога между Bvlgari и Энди Уорхолом», — рассказала Сильвестри.

Колье Synthesizer Фото: Bvlgari 1 /14

Среди флагманских изделий коллекции — платиновое полужесткое ожерелье Queen of Pop с крупным сапфиром весом в 24,8 карата и камнями меньшего размера, багетными бриллиантами, турмалинами мятного отттенка; линия Supreme Diamond Light из браслета, серег и кольца, дизайн которых напоминает о небоскребах Манхэттена, с бриллиантами огранки «маркиз» и черным ониксом; колье Magnificent Green Ruffles с колумбийским изумрудом весом 34,12 карата; колье и серьги Feast of Flowers: колье с12 замбийскими изумрудами общим весом 45,15 карата и серьги с грушевидными замбийскими изумрудами (4,99 и 5,21 карата). Также в коллекции появились вещи, навеянные поп-музыкой: линии Synthesizer и Pop Mics.

Во время презентации, на которой украшения представил глава группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, модели в драгоценностях (в том числе Джулия Маенза, Пат и Анна Кливленд) фланировали среди мраморных фасадов и статуй исторического стадиона Марми в Риме. Перед гостями, среди которых были послы бренда Bvlgari Ева Грин, Лили Олдридж, Белла Хадид, Джон Кортахарена, Жасмин Сандерс и другие знаменитости, выступили культовая группа 1980-х Duran Duran и ди-джей Грациано делла Неббиа.

Bvlgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

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