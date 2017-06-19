Пол Смит вдохновился осьминогом

Британский дизайнер сэр Пол Смит представил на недавно завершившейся выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции свою новую коллекцию одежды и аксессуаров для мужчин сезона весна-лето 2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 19 июня.

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Одежда и обувь, предложенная в основной коллекции Paul Smith, навеяна японской контркультурой 70-х годов и японской интерпретацией американской военной формы. Основной цвет будущего лета для Пола Смита — синий в сочетании с яркими пятнами контрастных оттенков и броскими принтами. В молодежной линии PS Paul Smith основной декоративный мотив — стилизованный осьминог, который появляется на принтах, в декоре обуви и сумок, а также аксессуаров (шляп, носков, брелоков). Осьминог также украшал стенд бренда на Pitti Uomo.

Фото: пресс-служба Paul Smith 1 /10

Пол Смит — британский модельер. Открыл свой первый магазин мужской одежды в Ноттингеме в 1970 году. В 1998 году вышла первая женская коллекция Paul Smith, позже — детская линия и молодежная линия Paul X. В 2000 году королева Елизавета II присвоила Полу Смиту рыцарский титул. Модельер был приглашенным дизайнером на выставке Pitti Uomo во Флоренции в январе 2017 года.