Бренд одежды заставил мужчин в деловых костюмах молиться богу

Бренд мужской одежды Suitsupply представил новую рекламную кампанию сезона осень-зима 2018, героями которой стали мужчины в классических костюмах марки во время занятий различными религиозными практиками.

Мужчины снялись в церквях разных конфессий (в том числе в православной церкви), в мечети, буддистском и индуистском храмах и в синагоге.

Фото: Suitsupply 1 /7

Среди моделей осенне-зимней коллекции Suitsupply выделяются костюм-тройка синего цвета из твидовой пряжи и изумрудно-зеленый двубортный пиджак с широкими лацканами. Коллекцию классических костюмов дополненяет верхняя одежда: куртка-бомбер из итальянской шерсти верблюжьего цвета, пальто приглушенно-розового оттенка из кашемира. Повседневный стиль в коллекции представлен линией плотных вельветовых брюк с ярко выраженной текстурой.

Бренд Suitsupply основан в 2000 году бизнесменом Фокке де Йонгом (Fokke de Jong). В настоящее время монобрендовые магазины открыты в крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк, Торонто, Шанхай, Сингапур, Гонконг и Москву. Также клиентам доступна система заказов через онлайн-магазин. Компания Suitsupply не раз использовала в своих рекламных кампаниях провокационные фото, за которые руководителю компании даже угрожали убийством.

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